VIDEO | KEHV KAOTAJA: Jamie Lee Curtise konkurendil vajus nägu pettumusest pänni

Saalitäis kolleege hõiskas, kui Hollywoodi veteran Jamie Lee Curtis (64) filmiga „Kõik kõikjal ja korraga“ karjääri esimese Oscari võitis, kuid tema konkurent Bassett (64, „Must Panter: Wakanda igaveseks“) ei suutnud kaotust väärikalt vastu võtta, märgib New York Post. ABC teleülekandest oli näha, et esireas istuv näitlejanna on valulise näoga ega suvatse võitjale plaksutadagi. Ümberringi karati Curtisele aplodeerimiseks lausa püsti.