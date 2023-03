OSCARITE TOP 10 | Tim Bluz toob välja šikimad moepalad filmigala ootamatult mittepunaselt vaibalt

Eile õhtul toimus Californias Los Angelese Dolby teatris 95. suurejooneline Oscari-gala, kus tunnustati filmitööstuse parimaid tegijaid. Pole üllatus, et just Ameerika filmiakadeemia auhindade fotosein on üks vaadatumaid maailmas. Gala külalised on oodatud demonstreerima oma unikaalset ja innovaatilist moenägemust. Moelooja ja disainer Tim Bluz toob välja eilse tseremoonia šikimad ja pilkupüüdvamaid palad.