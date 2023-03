„KINOSAADE“ 192. OSA | Kas “Kokaiinikaru” on tulevane kultusfilm? Või on seda juba kohe?

„Kinosaade“ on taskuhääling, kus kino Artis programmijuht Ra Ragnar Novod, Forum Cinemas programmispetsialist Henryk Johan Novod ning kultuurikriitik Raiko Puust võtavad igal nädalal läbi uued filmid ja seriaalid ning ka olulisemad filmiuudised.

„Kinosaate“ 192. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud (Smallville, The Last of Us, The Witch: Part 1 – The Subversion, Jung_E jpm!)

Lisaks anname ülevaate ka uutest kinofilmidest: „Cocaine Bear“ (2023), „Missing“ (2023), „What’s Love Got to Do with It?“ (2022), „The Whale“ (2022)

Mis filme ja seriaale on Raiko, Henryk ja Ragnar kodus vaadanud?

Henryk: „Jung_E“ (2023), „The Witch: Part 1 – The Subversion“ (2018), „The Last of Us“ (2023– ), „Young Sheldon“ (2017– )

Ragnar: „The Last of Us“ (2023– ), „Jung_E“ (2023), „The Witch: Part 1 – The Subversion“ (2018), „Salem“ (2014–2017)