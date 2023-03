ARVUSTUS | RUSIKATEGA EHITATUD DIALOOG. "Creed III" on klassikaline poksifilm tugevas anime kastmes, mida on puhas nauding vaadata

Michael B. Jordani kehastatud Adonis Creed on taaselustanud Sylvester Stallone'i „Rocky“ poksifilmide eripära. Apollo Creedi poeg Adonis on jõudnud oma triloogiani, kus kõik kolm filmi on tegelikult võrdväärselt õnnestunud. Hetkel kinodes olev „Creed III“ on Jordani enda lavastatud ning pean tunnistama, et mees tõepoolest armastab poksimist ning Jaapani animatsioone. On tunda, et ta on võtnud palju inspiratsiooni aastal 2000 alustanud animatsioonist „Hajime no Ippo“ („Fighting Spirit“), mida peetakse üheks parimaks poksiteemaliseks ekraniseeringuks. Julge idee siiski tasub ära, sest „Creed III“ on tõeline elamus ja maiuspala.