Vaticani on pralletama saabunud põhiliselt 30-40 aasta vanused inimesed, kellest ilmselt nii mõnigi on üritustesarja püsikülastaja. Küll aga leidub siin ka kõvasti vanemaid härrasid ja prouasid. Huvitav on näha, et mitmed vene naised on peigmehe asemel peole kaasa võtnud oma ema. Eestlaste seas sellist põlvkondadeülest klubiskäiku väga ju ei esine. „Jou, mamps, tõmbame õhtul kluppi!“ ei ole vast lause, mis oleks noorte eestlaste generatsiooni sõnavaras.

Peokülalised on palju aupaklikumad ja sõbralikumad, kui olen harjunud nägema. Kui keegi astub jala peale või koperdab sulle otsa, siis venelannadest naised vabandavad koheselt. Ja teevad pai! Ma ei tea, mis värk sellega on, aga olen õhtu jooksul oma 4-5 paid küll saanud.

Tantsulava ees valvav noorem turvamees üritab kõigest väest tõsist nägu teha, kuid silmanurgast jälgib ta ikkagi pingsalt poolpaljaid tantsutüdrukuid veenvalt puusi liigutamas. Küll aga ei jätku niisama lakke passimist pikalt – minu kõrval esireas on üks noorem venelanna koos oma sõbrannaga. Ühel hetkel paluvad nad fotograafilt pilti – üks neiudest pöörab pildi jaoks oma tagumendi ette ja ajab keele suust välja. On näha, et ta pole enam just kõige kainemate nimekirjas. Möödub vaid mõni hetk, kui kaks suurt turvameest tal kätest kinni võtavad ja teda tantsuplatsilt ära tahavad eskortida, kuna neiu üritab mitmeid kordi lavale ronida. Töö kiire ja korralik – samas pole turvamehed agressiivsed – üks neist annab sõbrale samal ajal käppa, kui liialt joonud daami välja eskordib. Paari tunni pärast on naine aga taas platsis – tundub, et vahepeal on ta mitme leveli jagu kainenenud.