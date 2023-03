Sinatra elust valmib esimene muusikal

23. septembril esietenduv „Sinatra The Musical“ on esimene muusikal 1998. aastal surnud legendaarse artisti elust. Reutersi teatel algab etendus 1942. aasta vana-aastaõhtuga, mil 27aastane Sinatra andis New Yorgi Paramount Theatre'is kontserdi, mis tegi temast staari. Kajastatakse kuulsuse mõju Frank ja Nancy Sinatra abielule ning kõmulist armulugu näitlejanna Ava Gardneriga, kuid ka meelelahutusmaailma uhkeimat comeback'i. „Olen meie uue muusikalavastuse üle väga uhke,“ ütleb Sinatra tütar Tina oma avalduses.