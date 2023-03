HÜVA NÕU | Paraku on inimloomusel vaja tunda negatiivsust, et osata hinnata positiivsust

Loodusterapeut Mai-Liis Kivistik, kes astub üles ka Rõõmufestivalil, usub, et õnn on midagi sellist, mis tuleb seesmiselt. See on rahulolu konkreetses hetkes ning tegu on kauakestva emotsiooniga. Rõõmu võib tunda igas seisundis, sest meis on võime hetkeks kogeda rõõmu ning hiljem olla taas õnnetu. „Rõõm võib õnnele kaasa aidata, kuid õnn ei sõltu rõõmust,“ arvab ta.