Bruce Willise noort naist süüdistatakse alatutes salasepitsustes

23aastase vanusevahega paar abiellus 2009. aastal ja neil on kaks tütart: kümnene Mabel ja kaheksane Evelyn . Bruce on öelnud, et tema ja kaunis brünett modell armusid vaid üheainsa kohtingu järel pööraselt. Varasemast abielust Demi Moore'iga on Willisel kolm täiskasvanud tütart, kellest vanim, Rumer Willis (34), saab peatselt emaks. Willise ja Moore'i abielu kestis 1987-2000.