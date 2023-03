Abielulahutus kisub inetuks! Aivar Riisalu abikaasa Marina: meil pole kümme aastat olnud seksuaalelu

Marina Riisalu räägib avameelses usutluses Kroonikale, et tunneb end hüljatuna: „Tagantjärele ta ütleb, et näed, et meil pole sisuliselt abielu juba ammu enam olnud. Minu jaoks ei ole abielu see, et kaks inimest omavahel regulaarselt seksivad ja elavad ühe katuse all. Kui nad mingil põhjusel lõpetavad seksimise ära, kas siis on abielu läbi?“