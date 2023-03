Värske rahvasaadik Luisa Rõivas: loomulikult oleme poliitika teemadel Taaviga palju vestelnud

„Riigikogu liikme töö ja teemade ring on päris lai, aga mulle on südamelähedane, et Eesti riik oleks kaitstud, iseseisev ja tulevikku vaatav riik. Seda nii majanduses kui hariduses. Tervise ja just vaimse tervise teemad on mind ka alati kõnetanud,“ räägib vastne poliitik Luisa Rõivas.