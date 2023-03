Lauljatar Sissi on oma figuuriga sõbraks saanud: see osa minu kehast teeb mind õnnelikuks!

Küsimusele, millise oma kehaosaga on lauljatar eriti rahul, vastab ta: „Naise keha on muudetud nii suuresti seksuaalobjektiks, et seetõttu tunnen, et sellele küsimusele vastamine tekitab minus ebamugavust ja hirmu. Aga ma ei soovi oma hirmudesse kinni jääda ja vastan ausalt, et ma armastan oma tagumikku.“