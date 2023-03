HÜVA NÕU | Appi, ma vihkan oma tööd! Mida teha?

Kas juba pühapäeva hommikul valdab sind stress ja ärevus uue töönädala pärast? Kas kehva enesetundega on seotud konkreetne kolleeg, situatsioon või ülesanne? Või tekib vastumeelsus kõige suhtes, mis töökohta meenutab? Pööra tähelepanu enda sisse, kas kõik need küsimused on sulle tuttavad? Personalileidja Laura Kassin sõnul võid jõuda arusaamisele, et tegelikult ei olegi seis nii hull ning pisikeste muudatuste abil saad töö enda jaoks meeldivamaks muuta.