HAIGUS, MILLEST RÄÄGITAKSE LIIGA VÄHE! Endometrioosi põdev Kristina: lõpetame pideva küsimise laste saamise kohta. Lastetuse taga võib peituda tõsine põhjus

Endometrioos on valdavalt viljakas eas naistel esinev krooniline haigus, mille korral emaka limaskesta kude paikneb ja toimib väljaspool emakat ning võib põhjustada piinavaid valusid. „Enamasti esinevad alakõhuvalud päevade ajal või pidevalt kogu menstruatsioonitsükli vältel. Kaasneda võib valulik suguühe, valulikkus urineerimisel, valulik sooletegevus ja roojamine, eriti menstruatsiooni ajal,“ selgitab Kristina. Sagedaseks kaasnevaks probleemiks on tema sõnul ka lastetus. Sealjuures tunnistab ta, et endometrioosi pole võimalik täielikult välja ravida. Välja arvatud juhul, kui eemaldada nii emakas ja munasarjad kui ka kõik endometrioosi kolded.