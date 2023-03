ÕL VIDEO | Stefan kutsub Armeenias elavat vanaema Eestisse: tahan osta talle pileti, et ta saaks meie pulma tulla

Meie vestluse Stefaniga katkestab ootamatu kõne Armeeniast. Selgub, et lauljale helistab tema vanaema. Natuke ebaledes võtab Stefan kõne siiski vastu. „Ma tahaks talle kinkida pileti, et ta tuleks meie pulma. Ta ei ole eriti käinud Armeeniast väljas ja see oleks väga eriline,“ tunnistab artist pärast jutuajamist vanaemaga.