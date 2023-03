ÕL VIDEO | Stig Rästa ei kaota lootust riigikogusse pääseda: kui vaatame lähiriike, siis Eestil on kultuurivallas ruumi areneda küll

Stig tunnistab, et on ka varem toda saadet vaadanud ja see jättis talle üsna hea mulje. „Tundus väga äge asi. Kui mulle hakati nimetama teisi artiste, kes sel hooajal osalevad, mõtlesin, et oleks väga lahe nendega musitseerida ja koos midagi teha. Tunned ja tead neid lauljaid loomulikult ammu ja ütled tere, kui kuskil näed, aga sellist võimalust ja aega kõik koos laua taha istuda ei ole kunagi olnud,“ selgitab muusik.