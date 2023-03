VIDEO | Britid saadavad Liverpooli Eurovisionil võistlustulle 25aastase lauljatari

The Guardiani teatel valiti Muller välja samasuguse protsessi käigus nagu mullu, mil BBC tegi koostööd muusikamänedžmentfirmaga. Eelmisel aastal tõestas selline valikumeetod end jõuliselt: TikToki täht Sam Ryder tuli Ukraina Kalush Orchestra järel teiseks.

„Sam Ryder oli eelmisel aastal nii vapustav ja tõestas, et Ühendkuningriik suudab olla [Eurovisioni] paremiku seas!“ ütles Muller, kes enda sõnul on lauluvõistlust eluaeg jälginud. „Olen nii-nii põnevil, et saan tänavu Eurovisionil osaleda ja Ühendkuningriiki esindada!“