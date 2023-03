ÕL VIDEO | Aastaid erakuna elanud Siiri Sisask oma vaimsest ärkamisest: hiljutised sündmused on haaranud mind kui kutsikat ja pannud peeglisse vaatama

„Mind on tegelikult ka varem sellesse saatesse kutsutud, kuid olen päris mitmel aastal ära öelnud. Mulle tundus, et olin selleks lihtsalt liiga noor,“ tunnistab „Laula mu laulu“ kuuenda hooaja osaleja Siiri Sisask. „See strateegia on loomulikult ka, et kui vanemaks saad, siis sulle tööd enam ei ole ja pead midagi ette võtma,“ räägib muusik naerdes.