Kirjanik Marje Ernits: „Ma saan ise enne otsa, kui mu ideed otsa saavad.“

SIHT SILME EES: Marje Ernits ütleb, et raamatukirjutamine on nagu pasjansi ladumine. „Sa võid teinekord alustada lõpust ja jõuda ringiga algusesse, võib ka keskelt alustada. Aga põhiline on see, et asi koos püsiks ega valguks laiali,“ sõnab ta. „Sul peab olema kindel teadmine, mida tahad saavutada – kust tuled, kuhu lähed ja mida teed.“