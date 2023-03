BISEKSUAALNE JÄÄPRINTSESS! Soome kauneim sportlane läks mehest lahku, sest mõistis, et teda sütitavad ka naised

Maailma seksikaimate sportlaste hulka valitud Korpi on esimest korda täiskasvanupõlves üksik, kirjutab Soome ajakiri Me Naiset. 2018. aastal - kolm aastat pärast tippspordist taandumist - abiellus Kiira endise modelli Arthur Borgesega, kellega ta oli selleks ajaks koos olnud juba kaheksa aastat. Kuid 2021 läks kaunis paar lahku. „Meie ühine teekord paarina on jõudnud lõpule,“ teatasid Arthur ja Kiira sotsiaalmeedias.