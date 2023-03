Kuigi nende pidetute tegelaste traditsioonilist perekonda on sajandeid iseloomustand sugupõlvede hierarhia – vanemad ja vanavanemad kujutasid endast vaieldamatuid autoriteete, lastelt nõuti sõnakuulelikkust ja allumist –, siis teatri kodulehelt (ja ilmselt on see lavastaja tekst) võib lugeda: „Me ei plaani kasvatada oma lapsi nii, nagu meid kasvatati, aga teeme seda ometi. Igas vanainimeses on alles segaduses laps, kes ei saa aru, kuidas see maailm toimib. Ja igas lapses on väike vanainimene, kes saab maailmast palju paremini aru kui tema vanemad.“