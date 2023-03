Kadi Jaanisoo-Kuld: usun, et Märt Avandi tegi õigesti, kui oma sõltuvusega avalikkuse ette tuli

LIIGA PALJU VALIKUID: „Miks öeldakse, et tänapäeval on diagnoose nii palju, et tundub, nagu igal teisel on midagi viga – kas on depressioon või ärevushäire või aktiivsus- ja tähelepanuhäire? Üks põhjus ongi see, et elu on nii kirjuks läinud, sul on nii palju valikuid, nii palju võimalusi,“ sõnab teleajakirjanik Kadi Jaanisoo-Kuld, kes on vaimse tervise oma südameasjaks võtnud.