VIDEO | VAATA, KUI JULGED! Prints Williami ja Kate'i vahakujud ajavad hirmu peale!

Krakowi vahakujude muuseumi on varemgi naeruvääristatud, sest sealsed kujud on kurikuulsad. Nüüd on TikToki video muuseumi veelgi kurikuulsamaks teinud, vahendab New York Post. „Tulge minuga Poola halvimasse vahakujude muuseumi,“ kutsub influentser Becka Blackburn oma fänne üles klipis, mida on vaadatud üle 13,5 miljoni korra.