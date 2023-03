ÕL TV | Peeter Ernits: Anu, kas sina tahad kõik meie laaned täis panna pagulasi?

„Eestil peab säilima otsustusõigus. Eesti peab olema eelkõige Eesti riik, mitte muutuma Mala Ukrainaks,“ põrutas EKRE valimispeol zooloog, ajakirjanik ja poliitik Peeter Ernits. „Jah, me oleme Ukraina ülivõimas toetaja - lausa esikohal. Me oleme Ukraina poolt, aga eelkõige peaksime olema ikka Eesti poolt. Me ei saa paati võtta rohkem inimesi, kui sinna mahub, see läheb ju põhja!“

Vaata videot!