UHKE TUNNUSTUS! Elmo Nüganen pälvis rahvusvahelisel filmifestivalil elutööpreemia

24.02-04.03 toimunud Porto rahvusvaheline filmifestival Fantasporto on suur ajalooline filmifestival, mida korraldatakse alates 1981. aastast. Sel aastal linastus festivali programmis „Apteeker Melchiori“ triloogia ning festivalil oli filme esitlemas režissöör Elmo Nüganen.

„Fantasporto festival näitas Melchiori triloogiat tervikuna, kolme osa järjest. Istusin saalis ja mõtlesin veel, et vaat kui suur huvi neil ikkagi on ja rahvast on palju. Kõik oli väga hästi. Ja siis tuli üllatus,” kommenteeris eile õhtul Portugalist koju jõudnud Elmo Nüganen.