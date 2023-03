ÕL TV | Leo Kunnas: õnneks valimisvõitluses keegi ei sure ja unenäod tulemusi ei mõjuta

Valimised on küll seljataha jäänud, kuid meenutame veel paari poliitikuga ärevaid hetki pühapäeva õhtust. Mina olin küllaiseks EKRE valimispeol Hilton hotellis. Meelitasin kaamera ette kirjaniku ja reservsõjaväelase, poliitiku ja XIV Riigikogu liikme Leo Kunnase. Kui Mart Helme uskus valimiste eel unenägudesse ja täiskuusse, siis Leol ennetesse ja rituaalidesse usku pole. „Ma ei usu isegi jumalasse,“ ütles ta. „Valimised on puhtalt maine asi, jumala poole pole valimistulemuste asjus mõtet pöörduda. Võrreldes nende olukordadega, kus ma elus olen olnud, on valimisvõtlus suht lihtne. Selles võitluses keegi ei sure.“

