„VAIMSELT TERVEKS“ | Kogemusnõustaja Silver: sügav depressioon ja ärevushäire ei lasknud mul igapäevaelust enam osa võtta. Peas olid vaid mure-, ellujäämis- ja suremismõtted

Vaimse tervise mured hakkasid Silverile endast märku andma juba kooliajal. „Siis aga polnud seda teadlikkust, et märgata ja panna tähele, et see pole normaalne, kui tunned end ärevana vaat et iga päev. See pole okei, kui mõtled mõtteid, et huvitav, kas ma enda järgmist sünnipäeva näen. Ma olin toona 15 või 16,“ meenutab Silver oma teismeiga.