„PUUDUTA MIND“ 267. SAADE | Naistepuna Akadeemia looja Kristina Paskevicius: on ebaaus, et loodusterapeudid ja tervendajad on viimasel ajal sattunud turmtule alla

Igal nädalal kostitame sind põneva veebisaatega „Puuduta mind“, kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad, hüpnotisöörid ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi külaliseks on seekord tantsija, seksuaalnõustaja, tervendaja, terapeut ja Naistepuna Akadeemia üks loojatest Kristina Paskevicius. Analüüsime, miks loodusterapeudid, nõiad, tantristid, homöopaadid ja tervendajad on viimasel ajal sattunud turmtule alla.

Vaata videot!