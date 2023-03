„PUUDUTA MIND“ 270. SAADE | Kvantväljade praktik Katrin Kivi: kui tore on ebaõnnestuda ja sellegipoolest olla armastatud ja aktsepteeritud!

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi „Puuduta mind“ saate külaliseks on seekord kvantväljade praktik Katrin Kivi. „Kui üks häda tuleb ja sa jääd sinna kinni, siis ta lihtsalt hakkabki tõmbama häda sinna juurde. See on külgetõmbeseadus - saad seda mida sa sisaldad. Inimestel enamasti puudub õpetus või oskus kogeda asju läbi,“ on Katrin veendunud ja õpetab, kuidas ebameeldivat emotsiooni kogeda ainult 90 sekundit - olla selle sees, täiega seda vastu võtta ja osavalt sellest lahti lasta.

Vaata videointervjuud!