KELLE KAASLASELE NÄIDATI UST? Eksmehega koos riigikokku valitud Liisa-Ly Pakosta: pingeid see ei tekita, sest oleme mõlemad normaalsed inimesed

Endine muinsuskaitseameti peadirektor Liisa Pakosta kandideeris Eesti 200 ridades Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosas ning pääses 1732 häälega riigikokku. Pakosta arvates on Eesti valija teinud tuumaka otsuse, ja on, nagu varemgi, Eestit õige tee peal hoidnud. „Eesti inimene hoolib oma riigist ja teeb õigeid otsuseid. Muidugi on ka inimesi, kes on ühes või teises servas, aga ruumi jagub kõigile.“