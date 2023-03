ÕL VIDEO | Valimispeo alguses joviaalses tujus olnud Mart Helme kirjeldas unes nähtud matemaatikatundi ja näitas kuidas täiskuu poole ulguda

EKRE valimispidu luksuslikus Hilton hotellis kogus tuurid üles juba varakult. Peo alguses oli ülevas meeleolus riigikogu liige Mart Helme, kes on muuseas tegutsenud ka luuletajana, lastekirjanikuna, kirjastajana, lauljana ning ajakirjanikuna. Viimasel ajal on mees tuntust kogunud ka unenägude seletajana. Näiteks ööl enne valimisi nägi Mart taaskord täiesti erakordset und, mis tegi meele kohe nii rõõmsaks, et polnud patt ka väike viisijupp peol ette kanda - LeAnn Rimesi lugu „Blue“.

Vaata videot!