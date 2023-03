TÄHED JA TÄHEKESED | Kaire Vilgatsi vanem poeg Alfred Aleksander: vanavanaema ja vanaisa surma ei elanud me keegi kergelt läbi

Alfred Aleksander on Kaire Vilgatsi ja Johannes Lõhmuse vanim laps, tal on vend Mihkel Mattias ja õde Karin Kerti. „Minu vend Mihkel on väga aktiivne ja käib palju jõusaalis. Tal on hea huumorimeel ja me saame väga hästi läbi. Õde Karin on samuti imelise huumorisoonega. Ta käib vibutrennis ja on selles päris hea. Mõlemaga veedame ühiselt aega filme vaadates, seda nii kinos kui ka kodus,“ jutustab Alfred.