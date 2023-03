ÕL TV | Lõbus viktoriin Rain Epleriga - millisel valimispeol olid kaunimad neiud ja parim vein?

Oma särtsaka soenguga vahetult enne valimisi furoori tekitanud Rain Epler on Võrumaa ettevõtja, endine keskkonnaminister ja Martin Helme nõunik ning praegune Võru linnavolikogu liige ja revisjonikomisjoni esimees. Ta on abielus, peres kasvab kolm poega. Lisaks on Epler Võru vallas Kärgula külas 2016. aastal asutatud ettevõttes Pühajõe Pruulikoda OÜ osanik ning talle kuulub ka Kolmejalgne mündiga konn OÜ, mis pakub arvutialaseid konsultatsioone.