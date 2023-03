IGAT VÄRVI JA SUURUST! Meespoliitikud demonstreerisid valimispidudel uhkusega oma hulljulgeid lipse

Palju on räägitud, kuidas riietus ja imago on justkui viimased asjad, mille peale kodumaised meespoliitikud avalikuse ette astudes mõtlema peaksid. Mõni võib väita, et riigikogu pole ju moelava ja poliitik pole modell, et peaks publikut kõrgmoe hullumeelsustega üllatama. Ometi mängib väljanägemine suurt rolli paratamatult ka rahvast esindava isiku karjääris – see peab alati olema viisakas, soliidne ja esinduslik. Tegu pole pelgalt moe- või stiilitunnetuse, vaid pigem lugupidamise ja austuse küsimusega! Kohati tekib aga tunne, et Eesti poliitikud kannavad ühte ja sama ülikonda aastaid ja ei näe vajadust oma garderoobis ja kuvandis midagi muuta. Töötab ju?!