ÕL VIDEO | Emotsioonidest laetud intervjuu! Sven Sildnik läheb tulevikule mõeldes keema: „Ma ei kavatse elada mingis sitikasööjatest kommunistide linnas!“

EKRE liige Sven Sildnik ei karda ilma igasuguse ilustamiseta välja öelda, mida Eesti tulevikuperspektiividest päriselt arvab. Pühapäevasel EKRE valimispeol põrutas mees: „Okei pole [minu jaoks] see, et meil on kolm parteid, kes tahavad teha vaenukõne seadust. Mis tähendab seda, et keegi ei saa enam kobiseda valitsuse ja globalistidega. Nad pannakse vangi. Neid aetakse kolm aastat taga nagu koera – nagu Päivi Räsäneni Soomes – kes julges piiblit tsiteerida. See on üle mõistuse.“