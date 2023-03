NAASEB TAVATÖÖ JUURDE! Telemees Allan Muuk valimiste järel: mind oodatakse tagasi ja jätkame sealt, kus pooleli jäi

Muuk kandideeris Jõgeva- ja Tartumaa ringkonnas ning kogus 321 häält. Mehe sõnul sooviski ta olla just kuskil maapiirkonnas, et päriselt näha, mida inimene arvab, mõtleb ja kuidas ta reageerib uutele poliitilistele jõududele. „Võin siin täna kindlalt öelda, et see oli väga kihvt kogemus. Loomulikult tänan kõiki valijaid, nagu ikka poliitikud seda ütlevad, see on paratamatus. Olen tänulik selle 321 hääle eest, mis mulle anti. See on erakonna kümnes tulemus 125 inimese sees. Ma arvan, et ületasin ennast, olen väga rahul,“ ütleb ta.