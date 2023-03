Kelly Osbourne avaldas esimese foto oma beebist

Novembris emaks saanud reality-täht (38), kelle lapse isa on 45aastane muusik Sid Wilson, on New York Posti teatel juba tööle naasnud: Osbourne'idel valmib uus tõsielusari „Home to Roost“, kus kuulus pere naaseb USAst Ühendkuningriiki.

Kelly avaldas foto, kus ta poseerib koos oma noorema venna Jack Osbourne'i (37) ja pisi-Sidneyga. „Onu on õnnistus. See tähendab nii palju asju. On sõnulseletamatu, kui palju rõõmu onu tuua võib,“ kirjutas Kelly allkirjaks. Jack on laste kantseldamisega juba harjunud: tal on kahest kooselust neli tütart.