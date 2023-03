ÕL VIDEO | Konservatiiv Kert Kingo ülestunnistus peomeeleolus: üht oma sünnipäeva tähistasin Tais ladyboy'de sõul – nad on väga toredad inimesed

Kert Kingo sõnas, et kuna ta jagab sünnikuupäeva kaksikvennaga, siis tavaliselt tähistavad nad koos, et terve pere saaks kokku tulla. „Leppisime kokku, et tähistame koos järgmise nädala lõpus. Tavaliselt pidutseme minu juures või käime kuskil väljas söömas,“ rääkis Kingo. „Oleme ka Tais mitu sünnipäeva koos veetnud. Mäletan, kuidas käisime seal kord ladyboy'de sõul. Mõnus kogemus oli, nad on väga positiivsed ja toredad inimesed,“ meenutas konservatiivne poliitik ning lisas, et ka Tallinnas teda selline uljas meelelahutus küll ei segaks.