ÜLEVAADE | Kui palju hääli kogusid telesaadetest tuttavad näod?

Möödunud aastal TV3 saates „Tantsud tähtedega“ osalenud Keskfraktsiooni esimees Jüri Ratas kandideeris Harju- ja Raplamaa ringkonnas ning kogus 7675 häält. See tagas talle taaskord koha Riigikogus. Partei kaotas tänavu aga lausa kümme mandaati, mis juhtus? „Need teemad, mis Keskerakond tugevalt tõstatas nagu pensionid, toimetulek, tervishoid, selge on see, et julgeolek oli nendest inimestele veel olulisem,“ rääkis Ratas Õhtulehele.