ÕL VIDEO | Miks e-hääletuse vastu sõdiv Martin Helme munadepühani paastu peab ja voodis häält ei tee?

Selja taga on pikk valimisperiood, kuidas Helme küll selle tempoga hakkama saab? „Ikka peab jaksama, homme ka veel. Väga intensiivne periood on selja taga. Valija näeb vaid viimast nädalat, paari kuukest, enne seda on olnud lõputult tööd,“ tõdeb ta.