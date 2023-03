Kas Harry ja Meghan vastavad Frogxitile omapoolse karmi käiguga?

Nädala algul ilmnes, et Charles III on andnud oma nooremale pojale Harryle ja tema naisele Meghani korralduse vabastada nende Inglismaa kodu Frogmore Cottage. Briti meedia andmeil oli juba Frogxitiks tembeldatud väljaviskamine kuninga vastulöök pojale, kes oma mälestusteraamatus „Spare“ tema naist Camillat alatus käitumises süüdistas. Kuid Harryl ja Meghanil on põhjust lärmi tõsta.