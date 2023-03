ARVUSTUS | Lõbus multifilm „Lustakad karud: tagasi Maale“ on värviliselt imeilus ja ei vaja eelnevaid teadmiseid

Lastega multifilmide vaatamine on mõnus ühine tegevus terve pere jaoks. Eriti hästi töötab see lugudega, mis suudavad meelt lahutada igas vanuses vaatajal, ehk siis lapsed ja vanemad, kuid selliseid ei tule tihti. Filmikriitikuna olen võtnud seisukoha, et kui sihtgrupp on teosega rahul, siis pole mõtet kritiseerida kunsti, mida seal üldse olema ei peagi. Boonie Bears (kohalikus keeles Lustakad karud) on minu peres tuttavad näod, kuid nad ei ole kindlasti mitte sellises kuulsusesäras nagu oma kodumaal kaugel Hiinas. „Lustakad karud: tagasi maale“ on selle frantsiisi kaheksas film, kuid õnneks see pole üldse oluline. Isegi kui pole näinud ühtegi episoodi, siis ei ole vaja karta, et midagi võõraks jääks.