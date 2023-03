„PUUDUTA MIND“ 268. SAADE | Jüri Lina: "Ilmselt ei ole aeg veel küps, et minu lavastus „Katarsis tardumuskrampides“ võiks laiema Eesti avalikkuse ette jõuda."

Igal nädalal kostitame sind põneva veebisaatega „Puuduta mind“, kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad, hüpnotisöörid ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi külaliseks on Jüri Lina - eesti kirjanik, publitsist, muusikaprodutsent, filmirežissöör ja kultuuritegelane, keda ajakirjanduses on nimetatud vandenõuteoreetikuks. Jüri Lina on eriliselt köitnud vastuste otsimine eksistentsialistlikele küsimustele, esoteerilistele mõistatustele ja vaimsuse kriisi põhjustele, salapärastele nähtustele ning salaseltside tegevuse valgustamine.

Vaata videointervjuud!