„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Kristi Loigo mõru sünnipäevakink: tänaseks tean, kes soovib mind ja "Kodutunnet" hävitada

Minu hommikusöögi kaaslaseks on saate „Kodutunne“ produtsent Kristi Loigo, kes tähistab täna, 7. märtsil oma 45. sünnipäeva. Palju õnne! Kuid sünnipäeva tähistamine on seekord tegusa naise jaoks kahjuks mõru maiguga. Juba kolmandat aastat jätkub „Kodutundenga“ seotud eeluurimis saaga, mis võib peagi päädida kriminaalsüüdistusega. Kristi ise võrdleb end tagakiusatud juutidega, kellelt võeti Hitleri Saksamaal nende vara. Kes on tagakiusamise taga? Mis saab „Kodutundest“? Kas Kristi peab perega oma kodust Rae vallas lähiajal välja kolima? Milline on Kristi tervislik seisund ja väljavaated tuleviku osas? Millised on suhted selle kriisi keskel kaasaga? Neile ja veel paljudele muudele kriipivatele küsimustele on teleprodutsent lubanud videointervjuus ausalt vastata.