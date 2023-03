Silvia Ilvese värske ekskallim Asse Sauga: ta on imeline naine!

„Viimased kuu aega on olnud meie mõlema jaoks korralikud Ameerika mäed. On olnud palju armsaid ja imelisi hetki ning on olnud ka väljakutseid – nii nagu suhe käib,“ kirjutab Sauga sotsiaalmeedias, et koos Silviaga kulges ta viimasel ajal nagu kiirteel.