ARVUSTUS | Noorus on üürike. „Taevatrepp“ on vananeva mehe muhedalt nostalgiline kohtumine keskeakriisi ja surmahirmuga

„Taevatrepp“ on kirjanik ja režissöör Mart Kivastiku autorifilm, mis põhineb režissööri 2019. aastal ilmunud samanimelisel romaanil. Esimesel pilgul tundub, et Kivastik vaatas Richard Curtise imelist fantaasiadraamat „About Time“ (2013) ning armus selle idesse. Kivastiku lavastatud ja kirjutatud ajarändamise ja vananemise lugu on nagu Curtise „About Time“, kuid seda läbi tõelise Nõukogude Eesti vaatepilgu. Hall ja vaikselt lagunev - nii Malmsteni kehastatud Uu kui need vanad majad. Kõik on väsinud ja tüdinenud. On jäänud alles ainult „oli“. Ja seal sügaval Tartu sisemuses on kusagil peidus see trepp taevasse, mida Uu leida proovib.