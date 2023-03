Tanel Padar hoiab pulmapäeva saladuses: ajakirjanikud võivad sõita Ruhnu saarele ja seal kõik omavahel abielluda

Muhedas tujus Padar soovitas kõigil ajakirjanikel minna vähese laevaliiklusega Ruhnu saarele, et nemad saaksid Laureniga privaatselt salajases kohas pulmi pidada. „Ruhnu saarelt ei saa pikalt tulema, see sobiks meile väga hästi. Minu pärast võivad ajakirjanikud seal Ruhnu saarel kõik omavahel abielluda.“ Muusiku sõnul annab ta aga endale aru, et on avaliku elu tegelane ja mõnele inimesele justkui pereliige. Seetõttu lubas ta pärast pulmi ikkagi midagi oma elu tähtsaima päeva kohta avalikustada.

Jaanuaris tunnistas Padar: „Kui ma üle viie aasta tagasi oma kalli pruudi kätt palusin, oli meil plaan ikkagi kohe järgmisel aastal abielluda, aga siis tuli esimene laps. Siis oli plaan paari aasta pärast uuesti proovida, aga siis tuli teine laps.“ Ühtlasi avaldas rokkar mõne kuu eest, et kuupäev on paigas, toimumiskoht on olemas ja isegi külaliste nimekiri on tehtud. „Ideid on palju igatahes!“