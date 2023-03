HÜVA NÕU | Kuidas tähistada rõõmu kaine peaga ja puhta energia pealt?

Elurändurist optimist Illimar Pilt ütleb et tema jaoks käivad õnn ja rõõm käsikäes. Ta selgitab, et õnnelik inimene on see, kes on õppinud märkama õnne just nüüd ja praegu. „Me kipume õnne kuskilt kaugemast tulevikust otsima. Kuid jube hea on olla, kui oled rahul kõigega, mis sul just nüüd ja praegu on. Vaat see on õnn!“ ütleb ta. „Samas, õnn devalveerub üsna nobedalt, kui me kogu aeg selle sees supleme. Nagu maakera parim šokolaadikook.“