Maksuamet pahandas restoraniärimees Auri Hakomaa väite peale, et paljud söögikohad maksavad ümbrikupalka ega tasu riigile käibemaksu

Tuntud restoraniärimees Auri Hakomaa rääkis saates „Hommikusöök staariga“, et on palju kordi rääkinud, sealhulgas ka Kaja Kallasele, et äkki teeks nii, et Eestis võiksid eksisteerida legaalsed restoranid. Jutt käis restorane koormavast käibemaksust ja võimalikest ümbrikupalkadest, kui rääkisime Hakomaale kuulunud restorani Clazz pankrotistumisest vaatamata sellele, et koht oli Tallinna vanalinnas enne koroonapandeemiat ülimalt populaarne. Tema arvates makstakse söögikohtades osaliselt palka mustalt ning lisaks sellele pahandas ärimees, et Maksu- ja Tolliamet ei kontrolli restorane piisavalt. Maksu- ja Tolliamet antud väitega nõus ei ole ja jagas lahkelt omapoolset statistikat.