KASVAJA? Kongis kopitav Andrew Tate on mures oma tervise pärast

Seetõttu soovitavad tema arstid, et Tate Rumeenia vanglast välja lastaks ja Dubaisse ravile viidaks, vahendab Daily Mail. Nimelt käis Tate enne vahistamist just Araabia Ühendemiraatides arstlikus kontrollis, kus talle tema tervisliku olukorra tõsidusest räägiti. Ametlikult pole talle aga vähidiagnoosi veel pandud. Kuigi Tate'i Dubai arstid soovitavad mees ravile toimetada just sinna, on Rumeenia võimud seisukohal, et vahialust saab vajaduse korral edukalt ravida ka nende riigis. Tate ise pole väidetavalt Dubaisse ravile sõitmiseks soovi avaldanud.