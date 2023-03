Paul Neitsovi must huumor: „Helistate Silvia Ilvese eksmeeste tugikeskuse infotelefonile. Kuidas saan aidata?“ Taas vallaline Silvia naeruga võideldes: issand, eksmeeste infoliin!

Nelja lapse ema kiidab oma head sõbrannat Sandra Nurmsalut, kes valmistub viiendat last sünnitama ja on juba pikalt harmoonilises suhtes enda eluarmastusega – ettevõtja Tarmo Kasega. „Olen tahtnud elada täpselt seda elu, mida elab Sandra. Ma imetlen teda! Ta on tore sõbranna, kelle perel külas käies taipan ikka ja jälle, et sellise elu nimel oleksin ma valmis kõigest muust loobuma.“